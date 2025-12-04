Экс-полицейский Ведель повторно приговорен к семи годам колонии за фейки о ВС РФ

Перовский суд Москвы повторно приговорил к семи годам колонии бывшего полицейского Сергея Веделя по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат экс-сотрудника столичной полиции Даниил Берман.
«Суд назначил моему подзащитному Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы», — заявил представитель осужденного.
Ранее суд приговорил Веделя к семи годам колонии за распространение заведомо ложных сведений об армии России. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в отношении экс-полицейского, направив дело на пересмотр в суд первой инстанции.
Ведель более 20 лет проработал в столичной полиции. С начала проведения специальной военной операции во время телефонных разговоров с коллегами он критиковал действия ВС России, распространяя недостоверную информацию.
