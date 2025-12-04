Ричмонд
Экс-полицейский Ведель повторно приговорен к семи годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд в Москве приговорил Сергея Веделя к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложных сведений об армии России.

Источник: Комсомольская правда

Перовский суд Москвы повторно приговорил к семи годам колонии бывшего полицейского Сергея Веделя по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил адвокат экс-сотрудника столичной полиции Даниил Берман.

«Суд назначил моему подзащитному Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы», — заявил представитель осужденного.

Ранее суд приговорил Веделя к семи годам колонии за распространение заведомо ложных сведений об армии России. Позднее Мосгорсуд отменил приговор в отношении экс-полицейского, направив дело на пересмотр в суд первой инстанции.

Ведель более 20 лет проработал в столичной полиции. С начала проведения специальной военной операции во время телефонных разговоров с коллегами он критиковал действия ВС России, распространяя недостоверную информацию.

Ранее KP.RU сообщал, что в суд для рассмотрения передали дело предпринимателя Евгения Чичваркина*, обвиняемого в распространении ложной информации о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

* лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.