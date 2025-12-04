Названы поддерживающие здоровье щитовидной железы продукты

— Включайте в рацион морскую рыбу, морскую капусту, яйца и молочные продукты — они являются источниками йода. Чтобы сохранить микроэлемент в соли, лучше добавлять ее в блюда после приготовления, так как при высокой температуре часть йода разрушается, — заявила доктор.