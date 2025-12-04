Ричмонд
Названы поддерживающие здоровье щитовидной железы продукты

Эндокринолог Тананакина: яйца и морская капуста полезны для здоровья щитовидки.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы поддержать здоровье щитовидной железы, врачи рекомендуют употреблять богатые йодом продукты. О том, какие блюда добавить в рацион, рассказала в разговоре с изданием «РИАМО» эндокринолог Наталия Тананакина.

— Включайте в рацион морскую рыбу, морскую капусту, яйца и молочные продукты — они являются источниками йода. Чтобы сохранить микроэлемент в соли, лучше добавлять ее в блюда после приготовления, так как при высокой температуре часть йода разрушается, — заявила доктор.

По словам врача, эти продукты помогают избежать серьезных проблем с щитовидной железой и поддерживают здоровье мозга у детей.

Телеканал «Царьград» ранее сообщил, что белую фасоль можно добавить в гарниры или супы, так как бобы также содержат в своем составе йод.

По данным 360.ru, сбои в работе щитовидной железы могут проявляться по-разному. При сниженной функции характерны сонливость, отеки и набор веса, а при избыточной выработке гормонов — раздражительность, бессонница и учащенное сердцебиение.