Путин назвал автомат Калашникова важным оружием

Владимир Путин отметил ценность высокотехнологичного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием и при этом отметил ценность высокотехнологичного вооружения.

Глава государства в беседе с India Today напомнил, в частности, про совместно созданные РФ и Индией ракеты БраМос.

«“Калашников” — это тоже важное оружие, это понятно. Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учетом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла», — подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях.