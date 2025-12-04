Владимир Путин назвал автомат Калашникова важным оружием и при этом отметил ценность высокотехнологичного вооружения.
Глава государства в беседе с India Today напомнил, в частности, про совместно созданные РФ и Индией ракеты БраМос.
«“Калашников” — это тоже важное оружие, это понятно. Но мы сейчас говорили о сфере высоких, можно сказать, высочайших технологий. И с учетом опыта применения некоторых видов оружия в боевой обстановке их ценность многократно возросла», — подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин сообщил, что российские вооружения доказали свою эффективность в реальных боевых действиях.