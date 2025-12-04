Ричмонд
Как отпугнуть кошку от новогодней елки без стресса для животного: советы зоопсихолога

Зоопсихолог Капустина: запах цитруса отобьет интерес кошки к новогодней елке.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя елка может стать источником опасности для кошки, которая захочет поиграть мишурой или стеклянными игрушками. Как отпугнуть хвостатых от украшенного дерева, рассказала NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина.

Дерево лучше расположить в углу и наряжать его, когда кошка не видит процесс, чтобы не стимулировать своей суетой дополнительный интерес у кошки. Можно положить под елку мокрую тряпку или распылить спрей с цитрусовым запахом, чтобы отпугнуть кошку, — сказала эксперт.

Специалист также посоветовала выбирать матовые небьющиеся шарики, а мишуру и гирлянды расположить повыше, чтобы кошка не дотянулась до украшений.

Как писал сайт KP.RU, противостояние кота и новогодней елки — эпический сериал, где в главной роли может быть и пушистый котенок, для которого это первый в жизни праздник, и аксакал с подранным в дачных драках хвостом. Биологи, специализирующиеся на поведении животных, отмечают, что ругать и наказывать кошку не имеет смысла. У кошачьего интереса к елке есть очень веские причины, подчеркивают специалисты.