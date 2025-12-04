Как отпугнуть кошку от новогодней елки без стресса для животного: советы зоопсихолога

Как писал сайт KP.RU, противостояние кота и новогодней елки — эпический сериал, где в главной роли может быть и пушистый котенок, для которого это первый в жизни праздник, и аксакал с подранным в дачных драках хвостом. Биологи, специализирующиеся на поведении животных, отмечают, что ругать и наказывать кошку не имеет смысла. У кошачьего интереса к елке есть очень веские причины, подчеркивают специалисты.