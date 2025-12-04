Врач рассказала, как сочетать продукты, чтобы получить максимум пользы

— Некоторые продукты питания способны значительно усиливать биодоступность других за счет синергии входящих в них веществ. Например, листовые овощи (как источник кальция) хорошо сочетаются с авокадо, богатым витамином D. Авокадо или орехи хорошо сочетаются с зелеными овощами — жиры помогают усвоению витаминов Е и К, — сообщила медик.