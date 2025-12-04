Ричмонд
Врач рассказала, как сочетать продукты, чтобы получить максимум пользы

Диетолог Брижан: авокадо и орехи в овощном салате помогут усвоению витаминов.

Источник: Комсомольская правда

Правильное сочетание определенных продуктов поможет в усвоении полезных веществ из пищи. Об этом заявила в беседе с изданием aif.ru эндокринолог-диетолог Мария Брижан.

— Некоторые продукты питания способны значительно усиливать биодоступность других за счет синергии входящих в них веществ. Например, листовые овощи (как источник кальция) хорошо сочетаются с авокадо, богатым витамином D. Авокадо или орехи хорошо сочетаются с зелеными овощами — жиры помогают усвоению витаминов Е и К, — сообщила медик.

Специалист также посоветовала есть морковь с растительным маслом или сливками, а шпинат и фасоль — с лимоном или апельсином.

Кроме того, употребление кефира с фруктами, сухофруктами, цельнозерновым хлебом или отрубями позитивно влияет на микробиоту и обеспечивают длительное чувство сытости, передает RT.