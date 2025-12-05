Горные курорты Сочи откажутся от фейерверков в Новый год

В преддверии новогодних праздников администрация Сочи обратилась к горным курортам и гостиницам с необычной просьбой: воздержаться от организации салютов. Это решение было принято на совещании, посвященном подготовке к зимним торжествам, как на побережье, так и в горах.
Как отметил глава города, Андрей Прошунин, в новогоднюю ночь в горном кластере лучше обойтись без фейерверков. Вместо пиротехники, по его мнению, стоит сделать ставку на впечатляющий сервис и интересные мероприятия, чтобы создать праздничную атмосферу и привлечь туристов.
В период каникул, по прогнозам, более 165 тысяч человек посетят горные экскурсии. Для обеспечения порядка и безопасности на курорте будут дежурить полицейские, казаки и добровольцы. Особое внимание уделят пляжам и набережным.
Чтобы избежать скопления людей у подъемников и пробок на парковках, курортам рекомендовано увеличить количество персонала. Также, начиная с 15 декабря, въезд на Красную Поляну на автомобилях с летней резиной будет запрещен.