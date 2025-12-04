В Запорожской области увеличат время действия комендантского часа

Глава Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что с 5 декабря 2025 года на территории региона будет действовать режим комендантского часа. Ограничение передвижения установлено на период с десяти часов вечера до пяти часов утра следующего дня, написал он в своём Telegram-канале.