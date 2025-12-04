Ричмонд
В Запорожской области увеличат время действия комендантского часа

Новый режим будет действовать с 5 декабря.

Источник: Аргументы и факты

Глава Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что с 5 декабря 2025 года на территории региона будет действовать режим комендантского часа. Ограничение передвижения установлено на период с десяти часов вечера до пяти часов утра следующего дня, написал он в своём Telegram-канале.

При этом для отдельных транспортных маршрутов сделано исключение. Ограничения не касаются участка трассы М-14, соединяющего Мелитополь с границей между Запорожской областью и ДНР.

Аналогичное послабление предусмотрено и для отрезка дороги М-18, проходящего от Мелитополя в направлении границы Запорожской и Херсонской областей. Эти направления будут открыты для движения и в часы действия комендантского режима.

Ранее Балицкий сообщил, что в результате очередной атаки ВСУ по критической инфраструктуре в зоне отключения от электроснабжения оказались 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов.