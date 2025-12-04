Фонд помогает раненым вернуться к жизни

Фонд помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» оказывает бойцам комплексную помощь. «Вечерняя Москва» узнала, как поддерживают бойцов.
В лозунге Фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем» есть строчка: «Стараются люди и ночью, и днем». Сама организация была создана в марте 2022 года инициативной группой ветеранов и офицеров запаса. Работа началась уже через две недели после начала СВО. Вскоре в фонд по зову сердца потянулись неравнодушные люди.
— Для нас этот год был очень сложным. В феврале 2022 года никто не знал, что все это надолго и всерьез. Сообщество в чате росло, единомышленников становилось все больше и больше. Первым, кому мы помогли, был 19-летний парень, который перенес высокую ампутацию обеих ног. Когда ему вручали орден Мужества, мы увидели, какой у него потерянный взгляд. Если человека в такой ситуации не поддержать, последствия могут быть весьма печальными. У него должна быть надежда и понимание, что он не один, что он нужен, — рассказал «ВМ» президент Фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев.
Фонд оказывает не только медицинскую помощь. Значимым направлением его деятельности стала социальная адаптация раненых военнослужащих. Реабилитологи фонда помогают разработать «дорожную карту» по медицинским обследованиям и лечению после увольнения из рядов ВС РФ. В этом им помогают клиники-партнеры.
— Большая радость, что нам удается вывезти нуждающихся в срочном оперативном лечении ветеранов боевых действий с освобожденных территорий. Это большая и слаженная работа как врачей, так и волонтеров фонда — кураторов на местах, — добавила социальный координатор фонда Ирина Ермолина.
Социализация раненых бойцов ведется в разных направлениях. Фондом был создан и чат «Сильные духом», где бесплатно консультируют военные юристы, психологи, протезисты, специалисты по обучению и трудоустройству. В чате царит атмосфера поддержки, участия и уважения к подвигу наших бойцов. Они там находят ответы на тревожащие их вопросы и получают алгоритм действий в правовом поле. Также добровольцы фонда вывозят раненых бойцов в театры, музеи, на спортивные мероприятия, так как это важная часть социализации.
— Мы помогаем не только ветеранам: не забываем и о родственниках раненых и погибших. Им тоже нужна поддержка, — отметила Ермолина.
Интересно, что психологи фонда предлагают нашим бойцам вязать крючком и с помощью спиц. Ритмичные движения рук оказывают на мозг медитативное действие и уменьшают фантомные боли, которые могут мучить после ампутации. Конечно, работа психологов заключается еще и в грамотной терапии. Они помогают бойцам преодолеть трудности и научиться жить по-новому.
КСТАТИ.
Фонд регулярно передает в госпитали помощь: адаптивную одежду, вязаные изделия от мастериц группы «Вяжем на культю», письма поддержки. Ежегодно проводится акция «Дед Мороз идет в госпиталь», когда артисты фонда приезжают в госпиталь и общаются с бойцами. Еще волонтеры помогают ветеранам с трудоустройством.