Фонд помогает раненым вернуться к жизни

— Для нас этот год был очень сложным. В феврале 2022 года никто не знал, что все это надолго и всерьез. Сообщество в чате росло, единомышленников становилось все больше и больше. Первым, кому мы помогли, был 19-летний парень, который перенес высокую ампутацию обеих ног. Когда ему вручали орден Мужества, мы увидели, какой у него потерянный взгляд. Если человека в такой ситуации не поддержать, последствия могут быть весьма печальными. У него должна быть надежда и понимание, что он не один, что он нужен, — рассказал «ВМ» президент Фонда «Своих не бросаем» Дмитрий Воробьев.