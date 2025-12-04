Эндокринолог заявила о связи гаджетов с развитием ожирения

Использование телефонов и других гаджетов во время еды способно провоцировать развитие ожирения, особенно, если речь идет о детях. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом aif.ru детский эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.
— Гаджеты и телевизор во время еды отвлекает нас от главного — фокусировки на еде и своих ощущениях. Мы легко можем переесть, а если это происходит постоянно, то избыток калорий превращаются в лишний вес и ожирение. Но хуже всего, что мы утрачиваем природное тонкое чувство голода и насыщения, — рассказала медик.
По словам доктора, дети, которые едят перед экраном, с большей вероятностью будут иметь лишний вес или ожирение во взрослом возрасте.
Ранее Life.ru передал, что проблемы с весом наблюдаются у 20,6% мужчин и 27,4% женщин, при этом особенно тревожной является тенденцию к росту детского ожирения, затрагивающую почти 33% несовершеннолетних в России.
При этом, наибольшая распространенность избыточной массы тела и ожирения, по данным «Известий», отмечается в Тамбовской, Тверской и Тульской областях.
Тем временем, группа ученых из университета в Сан-Антонио разработали препарат, после которого мыши эффективнее сжигали сахар и жир, даже несмотря на то что ели калорийную пищу. На людях данное лекарство пока не испытывали, сообщила «Москва 24».