Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эндокринолог заявила о связи гаджетов с развитием ожирения

Эндокринолог Тараско: использование гаджетов во время еды провоцируют переедание.

Источник: Комсомольская правда

Использование телефонов и других гаджетов во время еды способно провоцировать развитие ожирения, особенно, если речь идет о детях. Об этом предупредила в беседе с корреспондентом aif.ru детский эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско.

— Гаджеты и телевизор во время еды отвлекает нас от главного — фокусировки на еде и своих ощущениях. Мы легко можем переесть, а если это происходит постоянно, то избыток калорий превращаются в лишний вес и ожирение. Но хуже всего, что мы утрачиваем природное тонкое чувство голода и насыщения, — рассказала медик.

По словам доктора, дети, которые едят перед экраном, с большей вероятностью будут иметь лишний вес или ожирение во взрослом возрасте.

Ранее Life.ru передал, что проблемы с весом наблюдаются у 20,6% мужчин и 27,4% женщин, при этом особенно тревожной является тенденцию к росту детского ожирения, затрагивающую почти 33% несовершеннолетних в России.

При этом, наибольшая распространенность избыточной массы тела и ожирения, по данным «Известий», отмечается в Тамбовской, Тверской и Тульской областях.

Тем временем, группа ученых из университета в Сан-Антонио разработали препарат, после которого мыши эффективнее сжигали сахар и жир, даже несмотря на то что ели калорийную пищу. На людях данное лекарство пока не испытывали, сообщила «Москва 24».