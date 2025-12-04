Врач объяснила обострение аллергии зимой

— Низкая влажность воздуха повышает чувствительность дыхательных путей и может усиливать симптомы аллергии и астмы. Врачи нередко слышат жалобы на насморк или кашель у ребенка. Родители думают, что это вирус или простуда, но анализы ничего не подтверждают. Позже выясняется, что виновата бытовая аллергия. В детской комнате она проявляется особенно часто, ведь там много мягких игрушек, ковров, тканей и теплых одеял, — объяснила врач.