Врач объяснила обострение аллергии зимой

В зимний период можно часто наблюдать обострение аллергии, которые пациенты, порой, путают с простудой или гриппом. Об этом рассказала «РИАМО» врач аллерголог-иммунолог Селма Аршба.
— Низкая влажность воздуха повышает чувствительность дыхательных путей и может усиливать симптомы аллергии и астмы. Врачи нередко слышат жалобы на насморк или кашель у ребенка. Родители думают, что это вирус или простуда, но анализы ничего не подтверждают. Позже выясняется, что виновата бытовая аллергия. В детской комнате она проявляется особенно часто, ведь там много мягких игрушек, ковров, тканей и теплых одеял, — объяснила врач.
Доктор заявила, что, если заложенность носа длится больше 10 дней, нет температуры плюс еще зуд, чихание, сухой кашель и трудности со сном — скорее всего, речь идет об аллергии.
Любопытно, что коровье молоко и яичные белки занимают лидирующие позиции среди пищевых аллергенов, передает Life.ru.
Тем временем, вакцина от аллергии на березу проходит третью фазу клинических испытаний. Новая разработка предполагает ускорение помощи и полное излечение пациента за пять подкожных инъекций — по одной в месяц в преддверии сезона цветения, сообщает «Москва 24».