Юрий Слюсарь сообщил о давлении в ситуации с ипподромом Ростова

— Сейчас собственник, думаю, оказывает давление на нас. Ни того ни с сего вдруг к концу года начал выгонять конников и лошадей из ипподрома. Там все равно ничего другого нет. Строить он там не сможет, как-то по-другому использовать мы ему не дадим, но он является частным собственником. Выгонять лошадей на мороз, не давать им времени для того, чтобы перебазироваться, это неправильно, — сказал Юрий Слюсарь.