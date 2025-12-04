Юрий Слюсарь сообщил о давлении в ситуации с ипподромом Ростова

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире прокомментировал ситуацию с ипподромом донской столицы. В частности, глава региона высказался о действиях собственника.
— Сейчас собственник, думаю, оказывает давление на нас. Ни того ни с сего вдруг к концу года начал выгонять конников и лошадей из ипподрома. Там все равно ничего другого нет. Строить он там не сможет, как-то по-другому использовать мы ему не дадим, но он является частным собственником. Выгонять лошадей на мороз, не давать им времени для того, чтобы перебазироваться, это неправильно, — сказал Юрий Слюсарь.
Донской глава напомнил, что ипподром перешел из государственной собственности в частную после банкротных процедур в 2005 году. В итоге спустя годы владелец заявил о желании строить новый ЖК.
Сейчас донские власти делают все возможное, чтобы повлиять на ситуацию. В частности, ранее подали в суд в связи с решением об изменении целевого назначения объекта. Также вносятся корректировки в план землеустройства и застройки с намерением создать парковую зону. Параллельно прокуратура проверяет законность сделки 2005 года о приватизации ипподрома.
— Мы будем двигаться в этом направлении, но это судебное решение. Сейчас объект находится в частной собственности, и возможность нашего влияния на это ограничена. Не могу как губернатор приехать и запретить распоряжаться частной собственностью, так нарушу закон. Мы оказываем необходимые меры воздействия в рамках тех полномочий и того нормативного поля, в котором существуем, — добавил Юрий Слюсарь.
