Надж регионами РФ сбито 44 украинских БПЛА

Срочная новость.
ПВО за три часа сбила более 40 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что 30 из них уничтожено над территорией Курской области.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше