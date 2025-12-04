Ричмонд
В «Укрэнерго» решили создать комитет по предотвращению коррупции

Решение приятно на фоне коррупционного скандала на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Наблюдательный совет «Укрэнерго» создаст комитет по этике и противодействию коррупции, проинформировали в пресс-службе компании.

Решение приятно на фоне коррупционного скандала. В компании уточнили, что задачей комитета станет «усиление независимого надзора за вопросами, связанными с честностью».

«Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчётности», — сказано в сообщении.

В украинской национальной энергетической компании отметили, что будут внедрены внедрить «механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлечённых в процессы закупок, а также тендеров».

Ранее сообщалось, что детективы украинского Государственного бюро расследований провели обыски в доме экс-руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.