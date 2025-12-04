OE24: Словения отказалась участвовать в «Евровидении» из-за Израиля

Несколько стран Европы приняли решение не участвовать в «Евровидении-2026» в Вене. Об этом сообщает телеканал OE24.
К Ирландии, Испании и Нидерландам присоединилась Словения, выразив несогласие с тем, что организаторы оставили Израиль в списке участников.
Тем временем Бельгия и Португалия взяли паузу и обсуждают, направлять ли своих исполнителей на мероприятие. Их позиция пока не окончательная, однако обе страны внимательно следят за развитием ситуации.
Организаторы конкурса, представляющие Европейский вещательный союз, отметили, что большинство членов организации на заседании в Женеве выступили против вынесения вопроса об исключении Израиля на голосование.
