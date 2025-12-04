Суд повторно приговорил экс-полицейского к 7 годам колонии за фейки об армии

Из материалов дела следует, что Ведель, выросший в русскоязычной семье в Буче, более 20 лет проработал в московской полиции и критиковал действия российских войск в телефонных разговорах с коллегами. Эти беседы стали основанием для возбуждения уголовного дела. По мнению адвоката, прокуратура представила частные разговоры Веделя о военной операции как публичные выступления.