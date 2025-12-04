Ричмонд
Суд повторно приговорил экс-полицейского к 7 годам колонии за фейки об армии

Перовский районный суд Москвы повторно приговорил бывшего сотрудника столичной полиции Сергея Веделя (ранее Клоков) к семи годам колонии по делу о распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщил журналистам его адвокат Даниил Берман. Юрист пояснил, что суд назначил Веделю наказание в виде семи лет лишения свободы. Гособвинение запрашивало для бывшего полицейского 11 лет.

Источник: Life.ru

Из материалов дела следует, что Ведель, выросший в русскоязычной семье в Буче, более 20 лет проработал в московской полиции и критиковал действия российских войск в телефонных разговорах с коллегами. Эти беседы стали основанием для возбуждения уголовного дела. По мнению адвоката, прокуратура представила частные разговоры Веделя о военной операции как публичные выступления.

Ранее бывшему полицейскому уже выносили приговор, но в июле прошлого года суд апелляционной инстанции отменил его и вернул дело прокурору.

Накануне сообщалось, что Южный окружной военный суд признал жителя Махачкалы виновным в распространении ложной информации о действиях российских военных в Буче и Мариуполе. Мужчина, уроженец одной из стран СНГ, был приговорён к восьми годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 1 миллиона рублей за размещение постановочных фото- и текстовых материалов.

