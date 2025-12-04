Европа против Израиля: сразу четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2026»

Сразу четыре государства, входящие в состав Европейского вещательного союза (EBU) отказались от участия в предстоящем песенном конкурсе «Евровидение-2026». Об этом сообщает издание Reuters.
Среди тех, кто объявил бойкот «Евровидению» — Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения. Свою позицию они связывают с решением Генеральной ассамблеи EBU о допуске Израиля к участию в конкурсе. Также есть информация о возможном отказе от участия Исландии и Бельгии, однако это пока не подтверждено.
Президент EBU Дельфина Эрнотт Кунчи объяснила решение о допуске Израиля. По ее мнению, участие Израиля и согласие большинства стран-участниц с этим «демонстрирует общую приверженность защите прозрачности и доверия к конкурсу».
На данный момент участие в «Евровидении» подтвердили в 31 стране. Полный список будет опубликован до 25 декабря. Отмечается, что в 2026 году «Евровидение» будет проходить в 70-ый, юбилейный, раз.
«Евровидение» в 2026 году пройдет в Австрии. KP.RU писал, что в 2025 году победителем стал представитель этой страны Йоханнес Питч под псевдонимом JJ. Он исполнил композицию под названием Wasted Love.