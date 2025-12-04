Европа против Израиля: сразу четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2026»

Среди тех, кто объявил бойкот «Евровидению» — Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения. Свою позицию они связывают с решением Генеральной ассамблеи EBU о допуске Израиля к участию в конкурсе. Также есть информация о возможном отказе от участия Исландии и Бельгии, однако это пока не подтверждено.