Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части РФ

Мягкий климат в европейской части РФ создает теплый воздух из незамерзающего Атлантического океана. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга — юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это значит, что температурные аномалии положительные, — цитирует его РИА Новости.
Если же воздушная масса переносится с Атлантики и летом, то это означает прохладную погоду и температуру ниже нормы, пояснил метеоролог. Такая закономерность объясняется тем, что Атлантический океан не замерзает, поэтому воздух более теплый, чем формирующийся на континентах.
По словам Вильфанда, в случае с центральной Россией циркуляция сложилась таким образом, что воздушная масса в отдельные периоды шли не просто из Атлантики или Средиземного моря, а с севера Африканского континента, где высокие температуры, сказано в статье.
