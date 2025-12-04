Вильфанд объяснил теплую погоду в европейской части РФ

— Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга — юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это значит, что температурные аномалии положительные, — цитирует его РИА Новости.