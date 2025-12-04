Молодые реставраторы продемонстрируют свои умения

4 декабря в столице состоялась церемония открытия IV выставки «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях», которая проходит в здании типографии Ивана Сытина до 7 декабря.
Традиционно выставка стартовала с торжественного открытия соревнований молодых реставраторов. В этом году конкурс объединил 71 студента из 25 средних специальных и высших образовательных учреждений, представляющих 13 регионов России и Республику Беларусь. Комиссия, состоящая из известных архитекторов и реставраторов, определит призеров и лидеров в каждой номинации, а победители получат ценную возможность пройти стажировку в российских научно-исследовательских институтах реставрации.
— Одна из самых важнейших частей нашей выставки — это соревнование молодых реставраторов. Выставка уже стала традиционной, и в конце года мы все встречаемся в Москве на прекрасных реставрационных площадках, — сказала в приветственном слове председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева. — Хочется выразить огромную благодарность правительству Москвы в лице Алексея Александровича Емельянова за то, что поддерживаете такую инициативу и такое важное для нашей отрасли мероприятие, где и профессионалы, и молодые специалисты имеют возможность встретиться, поделиться навыками, позаимствовать что-то друг у друга и вдохновиться. Ну, а молодые ребята имеют возможность нырнуть с головой в это профессиональное сообщество и показать то, чему они научились.
Конкурс проходит по направлениям «Реставрация лепного декора и штукатурок», «Реставрация станковой масляной живописи», «Реставрация станковой темперной живописи», «Реставрация терразитовых штукатурок и каменного декора», «Реставрация произведений из дерева», «Реставрация металлической кровли» и «Реставрация монументальной живописи». В этом году по просьбе участников и экспертов добавили еще одну дисциплину: студентам предстоит проявить себя в реставрации архитектурного белокаменного декора.
— Я реставрирую образец картины. Каждый из участников должен отреставрировать точно такой же, с одинаковыми повреждениями, — пояснила участница конкурса в компетенции «Реставрация станковой масляной живописи», студентка 3-го курса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Дарья Рассказова. — Мы будем заниматься этим два дня. Сначала я должна описать состояние сохранности этого памятника, а затем описывать процессы, которые буду над ним проводить для реставрации.
Для посетителей организовали более 200 мероприятий, среди которых панельные сессии, дискуссии, круглые столы, а также профессиональные и научные события. Помимо этого, российские производители представили на выставке больше 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников архитектуры.
Также 4 декабря в рамках открытия выставки состоялось награждение победителей ежегодного конкурса «Московская реставрация — 2025». В этом году на конкурс поступило рекордное количество заявок — свыше 100 более чем по 40 памятникам архитектуры. Экспертное жюри определило 29 лауреатов, среди которых Египетский павильон усадьбы Останкино, клуб фабрики «Свобода», пять павильонов ВДНХ и другие достопримечательности столицы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы:
— В нашем любимом городе по поручению мэра Москвы уже четвертый раз проходит выставка «ПРОреставрацию», посвященная импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях. За прошедшие четыре года выставка превратилась в одно из ключевых мероприятий в реставрационной отрасли столицы. Сегодня выставка началась с соревнований молодых реставраторов.