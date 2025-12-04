Молодые реставраторы продемонстрируют свои умения

— Одна из самых важнейших частей нашей выставки — это соревнование молодых реставраторов. Выставка уже стала традиционной, и в конце года мы все встречаемся в Москве на прекрасных реставрационных площадках, — сказала в приветственном слове председатель Российской ассоциации реставраторов Татьяна Черняева. — Хочется выразить огромную благодарность правительству Москвы в лице Алексея Александровича Емельянова за то, что поддерживаете такую инициативу и такое важное для нашей отрасли мероприятие, где и профессионалы, и молодые специалисты имеют возможность встретиться, поделиться навыками, позаимствовать что-то друг у друга и вдохновиться. Ну, а молодые ребята имеют возможность нырнуть с головой в это профессиональное сообщество и показать то, чему они научились.