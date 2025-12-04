Правительство РФ разрешило выпуск аналога «Оземпика» до конца 2026 года

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи жиросжигающих БАДов и аналогов «Оземпика». Если оригинальный препарат за год стали покупать в аптеках в пять раз чаще, то «псевдо-оземпики», продающиеся онлайн, показали взрывной рост в 2,5 тысячи раз.