Правительство РФ разрешило выпуск аналога «Оземпика» до конца 2026 года

Правительство России продлило ещё на один год разрешение компании «Герофарм» производить отечественный аналог препарата «Оземпик», который применяется при лечении сахарного диабета II типа и ожирения. Соответствующее решение опубликовано на сайте правовых актов.

Источник: Life.ru

В распоряжении кабмина отмечается, что это вынужденная мера, связанная с необходимостью защиты жизни и здоровья граждан. Документ разрешает компании использовать изобретения, защищённые российскими патентами компании «Ново Нордиск», без получения согласия от самого правообладателя. Разрешение действует до 31 декабря 2026 года включительно. Целью данной меры является обеспечение населения России препаратом «Семаглутид», также известным под названием «Оземпик».

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи жиросжигающих БАДов и аналогов «Оземпика». Если оригинальный препарат за год стали покупать в аптеках в пять раз чаще, то «псевдо-оземпики», продающиеся онлайн, показали взрывной рост в 2,5 тысячи раз.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.