В Великобритании задержали двух поляков, они делали взрывчатку

Британская полиция задержала двух граждан Польши, их подозревают в изготовлении взрывчатых веществ. При этом взрывчатку, о которой идёт речь, пришлось подорвать на месте, в одном из жилых кварталов города Дерби. Об этом сказано в релизе, распространённом полицейской службой графства Дербишир.