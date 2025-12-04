В Великобритании задержали двух поляков, они делали взрывчатку

Британская полиция задержала двух граждан Польши, их подозревают в изготовлении взрывчатых веществ. При этом взрывчатку, о которой идёт речь, пришлось подорвать на месте, в одном из жилых кварталов города Дерби. Об этом сказано в релизе, распространённом полицейской службой графства Дербишир.
«Жители могли слышать взрыв в течение последнего часа. Это был контролируемый взрыв, нет поводов для беспокойства. Два ранее задержанных мужчины — оба поляки — остаются под стражей», — информируют правоохранители.
Предварительно пришлось эвакуировать жителей двух сотен расположенных по соседству домов. При этом инцидент не расценивается как имеющий отношение к терроризму, уточнили в ведомстве.
