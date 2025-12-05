Что можно и нельзя делать на Прокопия 5 декабря, когда узнают о затяжной зиме

Православная церковь 5 декабря вспоминает мученика Прокопия. В народе отмечают Прокопьев день. В названную дату узнавали о затяжной зиме.
Что нельзя делать 5 декабря.
Запрещено дарить свежие цветы. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем у тех, кто их подарит. Не рекомендуется давать взаймы соль и сахар. Считалось, что вместе с ними можно отдать счастье и благополучие.
Что можно делать 5 декабря.
По традиции, в данный день устраивали ярмарки, где торговали санями. А еще 5 декабря раздавали вещи нуждающимся.
Согласно приметам, теплая погода предвещает снежную, но теплую зиму. Если волки выходят из леса и подходят близко к жилью, то зама окажется затяжной и суровой.
Тем временем синоптики сказали про дожди и +8 градусов в Беларуси в пятницу 5 декабря.
