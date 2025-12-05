Что можно и нельзя делать на Прокопия 5 декабря, когда узнают о затяжной зиме

Запрещено дарить свежие цветы. Предки верили, что подобное может спровоцировать проблемы со здоровьем у тех, кто их подарит. Не рекомендуется давать взаймы соль и сахар. Считалось, что вместе с ними можно отдать счастье и благополучие.