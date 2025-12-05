В ГД предложили допускать к работе в сфере продажи табака и алкоголя с 21 года

Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев, Нина Останина, Елена Драпеко и Алексей Журавлёв. В сопроводительных материалах они указывают, что распространённая практика трудоустройства продавцов в возрасте 18−20 лет упрощает подросткам покупку сигарет, вейпов и алкоголя. Согласно статистике, значительная часть курящих несовершеннолетних — до 72 процентов — сообщает о лёгком доступе к подобной продукции, а проверка документов со стороны продавцов происходит не всегда. Отдельно приводятся данные о высокой доле неофициальной занятости среди подростков — 41,5 процента.
«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года», — заявил депутат Дмитрий Гусев.
Рост потребления никотинсодержащей продукции среди детей подтверждается цифрами: 26 процентов подростков 11−17 лет уже имеют опыт использования кальянов и электронных устройств, а среди старшеклассников этот показатель превышает 50 процентов.
В законопроект включены конкретные изменения в действующее законодательство:
Корректировка Федерального закона № 15-ФЗ с установлением минимального возраста 21 год для розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, включая кальяны и устройства для потребления никотина;Запрет заключения трудовых и гражданско-правовых договоров с лицами младше 21 года для выполнения работ, связанных с такой торговлей;Внесение изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, предусматривающих аналогичный возрастной порог для продажи алкогольной продукции, включая точки общественного питания.
Депутаты ожидают, что единый возрастной барьер позволит убрать из торговли табачной и алкогольной продукцией молодых работников, чьё участие сейчас нередко способствует доступу подростков к вредным товарам. Предполагаемый результат — снижение числа незаконных продаж и усиление мер по охране здоровья детей и молодёжи.
Ранее в Госдуме предложили направить средства, вырученные от продажи сигарет, направить на помощь россиянам в борьбе с табачной зависимостью. В настоящее время в Госдуме рассматривается закон, который установит для табачных компаний плату в 20 тысяч рублей за такую лицензию. В частности, депутат предложил использовать доходы от пошлин для финансирования открытия и функционирования кабинетов по борьбе с курением.
