В ГД предложили допускать к работе в сфере продажи табака и алкоголя с 21 года

Ранее в Госдуме предложили направить средства, вырученные от продажи сигарет, направить на помощь россиянам в борьбе с табачной зависимостью. В настоящее время в Госдуме рассматривается закон, который установит для табачных компаний плату в 20 тысяч рублей за такую лицензию. В частности, депутат предложил использовать доходы от пошлин для финансирования открытия и функционирования кабинетов по борьбе с курением.