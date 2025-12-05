По «Радуге» промчаться: жюри наградило молодых писателей и переводчиков

— Для меня как директора Литинститута особенно важно, что это наша премия. Она создана для всех молодых прозаиков и переводчиков до 35 лет. Но что более важно — она для рассказов, потому что в современном мире большинство премий получают за большие формы. А рассказы как бы принижены в своём статусе, потому что писатели сразу начинают выпускать романы, повести, книги, и издательства неохотно берут сборники коротких текстов. Хотя для России это особенный жанр, — рассказал «Известиям» Алексей Варламов.