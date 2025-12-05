По «Радуге» промчаться: жюри наградило молодых писателей и переводчиков

В торжественной обстановке демонстрационного зала ГУМа под звуки камерного ансамбля 4 декабря в 16-й раз российско-итальянское жюри отметило премией «Радуга» лучших молодых писателей и переводчиков из обеих стран. Екатерина Кабанова с рассказом «Прятки» стала лучшей в категории «Молодой писатель», а в Италию награду увёз Пьер Лоренцо Пизано за рассказ «Аттракцион жизни». Среди переводчиков отметили Анну Перову и Федерику Руджери. Подробности — в материале «Известий».
Почти 500 заявок.
С момента основания в 2010 году «Радуга» задумывалась как международный мост между двумя литературными традициями — российской и итальянской. Организаторы — Литературный институт имени А. М. Горького и веронская ассоциация «Познаём Евразию» — стремились дать шанс молодым писателям и переводчикам от 18 до 35 лет заявить о себе. В 2025 году на XVI конкурс поступило 454 заявки — рекордный показатель за всю историю премии.
— Эта премия уже своим названием передаёт настроение прекрасной итальянской песни O sole mio. Издревле и на Руси радуга — символ красоты и мира. Мы встречаемся сегодня не только для вручения наград — мы чествуем сегодня Слово. Именно оно стало орудием современной дипломатии. В культуре и литературе наши страны особенно близки. Даже в сложной международной атмосфере мы стараемся сохранить мир, — сказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Италии Алексей Паромонов.
Премия делает ставку на «малый жанр» — короткий рассказ. Жюри состояло из двух международных комиссий. Российскую возглавил писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, а координатором итальянской стороны выступила писательница Мария Пиа Пагани. Участники присылали тексты объёмом до 10 тысяч знаков без строго заданной темы, жанровых или стилистических ограничений. Главным мерилом оставался литературный талант.
— Для меня как директора Литинститута особенно важно, что это наша премия. Она создана для всех молодых прозаиков и переводчиков до 35 лет. Но что более важно — она для рассказов, потому что в современном мире большинство премий получают за большие формы. А рассказы как бы принижены в своём статусе, потому что писатели сразу начинают выпускать романы, повести, книги, и издательства неохотно берут сборники коротких текстов. Хотя для России это особенный жанр, — рассказал «Известиям» Алексей Варламов.
Павел Басинский назвал победителя.
По итогам отбора в шорт-лист вошли по пять рассказов с каждой стороны, а затем жюри выбрало лауреатов. Лучшие тексты включат в двуязычный альманах «Радуги». Победители получат денежное вознаграждение: писатели — по €5000, переводчики — по €2500.
Российской победительницей в номинации «Молодой писатель» стала Екатерина Кабанова с рассказом «Прятки». Итальянским лауреатом стал Пьер Лоренцо Пизано с рассказом «Аттракцион жизни». Анна Перова одержала победу в российской номинации «Молодой переводчик» за перевод текста Пизано, а итальянская переводчица Федерика Руджери получила награду за работу над рассказом Екатерины Топниковой «Холодное лето двадцать первого».
Как отметил писатель Павел Басинский, объявлявший победителя, Федерике потребовался особый талант, чтобы «холодный мурманский рассказ перевести на тёплый итальянский язык».
За годы существования конкурс открыл немало имён. Среди них — писатель Сергей Шаргунов, получивший свою «Радугу» в 2011 году. На церемонии он предложил опубликовать несколько рассказов конкурсантов из обеих стран в журнале «Юность», который он возглавляет.