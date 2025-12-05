«Лондон я видел сотню раз, а в Петербурге танцевал редко»

Как-то я приехал к папе на дачу. Он у меня человек не балетный. Просыпаюсь в 11 утра, и он мне говорит: «Ну, давай теперь поработай, а то весь год танцуешь». Папа, конечно, пошутил. Но, знаете, я был счастлив, что у него сложилось впечатление, будто его сын на сцене не мучается, а танцует. Несмотря на то что у меня такие сложные партии, как Принц Зигфрид, Спартак. Значит, всё получается.