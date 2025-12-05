Фант Азии: корейская притча о поисках работы и аниме про демонов

Черная комедия о безработице от Пак Чхан-ука. Полнометражное аниме по франшизе «Человек-бензопила». Странная история о том, как одинокий миллионер за одно мгновение обрел семью, но никак не может понять, откуда все эти люди. Интеллигентная женщина, сходящая с ума в лесном особняке. Четыре поколения немецких девочек, вокруг которых творятся самые странные события, уносящие одну жизнь за другой. «Известия» выбрали из новинок российского проката те, которые точно нельзя пропускать в этот уикенд.
«Метод исключения», 18+
Режиссер: Пак Чхан-ук. В ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран.
Фото: CJ ENM StudiosКадр из фильма «Метод исключения».
Такого Пак Чхан-ука вы точно не ждали. Автор «Олдбоя», «Объединенной зоны безопасности», «Жажды», «Служанки» и многих других культовых фильмов, один из самых известных режиссеров мира, кореец в этот раз бесстрашно вступил на новую для себя территорию. «Метод исключения» — черная сатирическая комедия в духе «Паразитов», а иногда кровавая драма про Макбета. Может быть, несколько затянутая, но компенсирующая это неожиданными поворотами и действительно очень смешными сценами.
Но что самое забавное, этот фильм понятен во всем мире так же, как «Похитители велосипедов», сюжет которых, конечно, стал первоосновой этой картины. Главный герой — суперпрофессионал бумажной промышленности, у него зарплата, семья, дом. И вдруг по стране проводятся сокращения, и герой, как и другие специалисты, оказывается безработным. С его квалификациями никуда нельзя устроиться — только на другую бумажную фабрику, но туда уже слишком много желающих. И герой решает избавиться от возможных конкурентов любыми способами. Смотреть на это смешно, грустно и страшно, особенно представителям вымирающих профессий вроде журналистов и кинокритиков. И «Метод исключения» напоминает кошмарный сон человека после десятого неудачного собеседования.
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе», 18+
Режиссер: Тацуя Ёсихара. В ролях: Кикуносукэ Тоя, Рэина Уэда, Томори Кусуноки, Сёго Саката.
Фото: MAPPAКадр из фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе».
Фильм-событие, один из самых успешных неамериканских релизов года, полнометражное аниме «Человек-бензопила». Картина уже заработала $150 млн в мировом прокате и 37 млн рублей в России только на превью-показах. По итогам четверга оно у нас сейчас на первом месте в топе национальной кассы. У него наработка в два раза превышает максимальные показатели конкурентов. «Известия» уже писали немного об этой картине, но в таких случаях лучше один раз увидеть.
Надо только преодолеть естественное отторжение, которое возникает, когда слышишь название «Человек-бензопила». Нужно просто знать, что это, конечно, метафора, а главный герой — просто бродяга Дэндзи, который познакомился с девушкой по имени Резе. Какую опасность для пылкого юношеского сердца может таить такая встреча, никому особо объяснять не надо, но Дэндзи книжек не читал и в кино не ходил, поэтому не в курсе, что, по словам поэта, у каждой женщины должна быть змея — это больше, чем ты, и это больше, чем я. Что делать с демонической природой Резе, юноше и предстоит решить прямо на наших глазах.
«Семьянин», 16+
Режиссер: Дмитрий Власкин. В ролях: Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов.
Фото: ИвиКадр из фильма «Семьянин».
В августе на фестивале «Окно в Европу» состоялась премьера фильма Евгения Григорьева «Кто-то должен умереть». Павел Деревянко и Юлия Снигирь играли там мужа и жену в дорогом загородном доме, и страсти у их героев кипели нешуточные. Фильм выйдет в прокат в феврале, там играют также Аглая Тарасова и Денис Прытков. А пока еще один фильм, где Деревянко и Снигирь играют супругов. Почему режиссеры считают, что они так подходят друг другу, мы судить не беремся.
В любом случае, сюжет здесь другой. Деревянко играет одинокого нувориша, который однажды проснулся, а рядом незнакомая женщина и дети, причем они уверяют, что они его семья и живут с ним все эти годы. Если это шутка, то очень странная, потому что все остальные, включая офисных сотрудников и даже мать протагониста, утверждают, что — да, вы семья, причем семья прекрасная, идеальная. Миллионеру срочно приходится адаптироваться к новой ситуации и примерять на себя новые ролевые модели — отца и мужа.
«Крипер», 18+
Режиссер: Осгуд Перкинс В ролях: Татьяна Маслани, Россиф Сазерленд, Тесс Дегенштейн, Глен Гордон.
Фото: Oddfellows EntertainmentКадр из фильма «Крипер».
После выхода «Собирателя душ» и «Обезьяны» Осгуд Перкинс окончательно упрочил свой статус ведущего мастера жанра хоррора. От «Крипера» (оригинальное название — Keeper, то есть «Хранитель», «Страж») ожидания очень высоки, хотя уже сейчас понятно, что фильм примут не все. Это синефильский трип, который работает с жанровыми клише как с постмодернистской мозаикой. Достаточно сказать, что в начале картины женщина со своим почти что женихом (встречаются год!) отправляется в дом в лесу, а там, оказывается, и привидения могут померещиться, и «жених» вдобавок по срочному делу отлучается в город.
В интервью «Известиям» Перкинс и исполнительница главной роли Маслани отрицают прямую связь с «Отвращением» Романа Полански. И, наверное, если бы мы успели с ними обсудить образ возникающей в картине таинственной славянской красавицы, вряд ли признали бы параллель с «Полой Икс» Леоса Каракса, где такую девушку играла Катя Голубева. С другой стороны, и окончательно отрицать вряд ли стали бы.
«Крипер» — своего рода цитатник классического кино, кроссворд для знатоков. А Татьяна Маслани очень талантливо играет персонажа из кино «Нового Голливуда» 60−70-х годов. Большая актриса, для которой отдельные реакции важнее, чем условно прописанная героиня. И если вы ее еще не знаете, то хотя бы ради нее этот фильм увидеть точно стоит.
«Звук падения», 18+
Режиссер: Маша Шилински.
Фото: Das Kleine Fernsehspiel (ZDF)Кадр из фильма «Звук падения».
Медленное, почти медитативное кино, снятое с эффектом состаренной пленки, о карме, судьбе, смерти и — детстве. Четыре переплетенных истории, развивающихся на одной и той же немецкой ферме. И в каждой из них — история девочки, выбранной из всего очередного поколения обитателей этой фермы. Вернее, даже не история, а оптика. Мы вместе с ними рассматриваем окружающий мир, членов семьи, работников фермы, природу, животных. И ощущаем, как странно для них это все, как таинственно и как — естественно.
Естественно приходят и уходят какие-то люди, ничего удивительного в том, что юноша лишился ноги, а сестры вдруг умирают прямо на глазах у всех. Тихо, без истерик, как будто так и было запланировано. Все это круговорот природы, все в равной степени интересно и загадочно. Нам постепенно разъясняют некоторые причинно-следственные связи в этом повествовании, но они все же не так важны, как ощущения. Девочки-героини понимают, как хрупок и уязвим мир вокруг них, и принимают это как главное знание, с которым предстоит жить дальше. И это снято так эстетски, что Германия даже выдвинула картину на «Оскар». Другое дело, что не каждый академик досидит даже до середины, потому что фильм требует большого экрана и полного погружения.