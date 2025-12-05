Фант Азии: корейская притча о поисках работы и аниме про демонов

Естественно приходят и уходят какие-то люди, ничего удивительного в том, что юноша лишился ноги, а сестры вдруг умирают прямо на глазах у всех. Тихо, без истерик, как будто так и было запланировано. Все это круговорот природы, все в равной степени интересно и загадочно. Нам постепенно разъясняют некоторые причинно-следственные связи в этом повествовании, но они все же не так важны, как ощущения. Девочки-героини понимают, как хрупок и уязвим мир вокруг них, и принимают это как главное знание, с которым предстоит жить дальше. И это снято так эстетски, что Германия даже выдвинула картину на «Оскар». Другое дело, что не каждый академик досидит даже до середины, потому что фильм требует большого экрана и полного погружения.