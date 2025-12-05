Календарь на 5 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 декабря в России вспоминают важное историческое событие — начало контрнаступления советских войск под Москвой. С Днем добровольца сегодня поздравляют всех, кто готов бескорыстно прийти на помощь окружающим. Всемирный день почв напоминает о необходимости сохранения почвенных ресурсов планеты. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».