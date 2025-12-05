Календарь на 5 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 декабря в России вспоминают важное историческое событие — начало контрнаступления советских войск под Москвой. С Днем добровольца сегодня поздравляют всех, кто готов бескорыстно прийти на помощь окружающим. Всемирный день почв напоминает о необходимости сохранения почвенных ресурсов планеты. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 5 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 5 декабря.
* День добровольца в России.
День добровольца, или волонтера, отмечается в нашей стране с 2017 года. Он приурочен к ~Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития~ — празднику, установленному Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.
В России традиции волонтерства уходят в глубину веков. Еще во времена Древней Руси люди раздавали милостыню нуждающимся, помогали храмам, приютам. В современном мире одним из ярких примеров добровольчества стало волонтерское движение в период пандемии COVID-19.
Ко Дню волонтера в нашей стране приурочен V Международный форум гражданского участия «Мы вместе», на котором традиционно награждают отличившихся добровольцев.
* День начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Сегодня россияне отмечают день воинской славы: ровно 84 года назад началось контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Масштабное сражение продлилось до весны 1942 года и изменило ход Великой Отечественной войны. Вермахту был нанесен тяжелейший удар, немецкие войска были отброшены от столицы.
В честь памятного исторического события по всей стране проходят патриотические акции, возложение цветов к мемориалам воинской славы, уроки мужества.
* Всемирный день почв.
Этот праздник появился в календаре в 2013 году по инициативе Международного союза почвенных наук и Генеральной Ассамблеи ООН. Его задача — напомнить людям о том, что почвы — это жизненно важный ресурс, который является основой жизни на Земле. От его состояния зависит продовольственная безопасность человечества.
Тема Всемирного дня почв в 2025 году — «здоровые почвы для здоровых городов». Экологи и ученые предлагают по-новому взглянуть на городские пространства и сделать их более зелеными.
* Всемирный день ниндзя.
Этот неофициальный праздник появился стараниями любителей японских единоборств. В средневековой Японии ниндзя были шпионами, диверсантами и даже наемными убийцами. Считалось, что они успешно сочетают природную способность передвигаться бесшумно со сверхъестественными способностями.
В кинематографе сложился целый жанр, связанный с ниндзя. Лучший вариант отпраздновать эту дату — включить подходящий фильм. Для зрителей разного возраста подойдут, например, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» или «Черепашки-ниндзя».
* Всемирный день турецкого кофе.
Праздник посвящен одному из самых древних и почитаемых напитков в мире. Традиция приготовления турецкого кофе насчитывает сотни лет. Это не просто напиток, а целый ритуал, включающий особый способ заваривания в джезве (турке), подачу в маленьких чашечках и даже гадание на кофейной гуще. Турецкий кофе стал символом гостеприимства, дружбы и глубокого уважения.
В 2013 году турецкий кофе и связанные с ним традиции были включены в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 5 декабря в других странах.
Праздник света в Лионе — Франция. История этого зрелищного фестиваля уходит корнями в XVII век. В разгар чумы во Франции жители Лиона начали ставить возле окон свечи и лампады для молитвы Деве Марии. Чума отступила, не достигнув Лиона. В память об этом в городе ежегодно отмечают праздник света. В эти дни свечи озаряют улицы и площади, жители украшают свои окна световыми инсталляциями, звучит музыка, проходят праздничные парады.
Вечер подарков, или Синтерклаас — Нидерланды. Жители Нидерландов празднуют канун Дня святого Николая. Начиная с этого момента и вплоть до Рождества дети по вечерам оставляют обувь у камина и поют песенку святому в надежде, что утром найдут подарок от него.
День отца — Таиланд. Дата связана с днем рождения короля Пумипона Адульядета — Рамы IX, одного из самых почитаемых в стране правителей ХХ века. В этот день проходят религиозные и государственные церемонии. В праздник поздравляют отцов, восхваляя их добрые дела. Принято всей семьей посещать храмы и общественные мероприятия.
Религиозные праздники 5 декабря.
* Попразднство Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
В православной традиции после самых значимых праздников церковного календаря следует период попразднства — когда в храмах продолжают исполнять особые молитвы и песнопения, вспоминая события, которые легли в основу праздника. Попразднство Введения в Храм Пресвятой Богородицы продолжается четыре дня и завершается 8 декабря отданием праздника.
Растягивание торжества направлено на то, чтобы каждый верующий мог осмыслить духовную суть события, проникнуться его глубинным содержанием.
* День памяти мученика Прокопия Кесарийского.
Святой мученик Прокопий жил в начале IV века. Он служил чтецом в Иерусалимской церкви, вел строгую подвижническую жизнь. За свои добродетели он получил от Господа дар изгонять бесов. Однажды завистники доложили об этом правителю-язычнику. Сначала Прокопию приказали отречься от Христа, а когда он ответил отказом, его лишили жизни.
Народные праздники и приметы 5 декабря.
* Прокопьев день.
В этот день на Руси вспоминали святого Прокопия Кесарийского. К этому времени, как правило, устанавливался прочный снежный покров, поэтому было принято прокладывать санные пути. Люди верили, что дороги, проторенные «на Прокопия», будут самыми устойчивыми и продержатся до весны.
Пока мужчины чистили снег и запрягали сани, женщины хозяйничали по дому, готовили угощение, чтобы накормить потом уставших работников. Так как на прокладывании санного пути обычно работала вся деревня, вечером праздник охватывал все дома. Пока взрослые работали и отдыхали, дети катались на санках.
* Приметы.
Если на Прокопия еще нет снега — морозы придут не скоро.
Резкое потепление — к снегопаду.
Все небо закрыло плотными тучами — готовься к семидневной метели.
Птицы спрятались под крышу — скоро ударят крепкие морозы.
Небо на закате стало багряным — к сильному ветру.
Какие исторические события произошли 5 декабря.
* 1349 год — в Нюрнберге начались жестокие массовые еврейские погромы: евреев обвинили в распространении чумы.
* 1492 год — Христофор Колумб приплыл к острову Гаити.
Дни рождения и юбилеи 5 декабря.
* В 1803 году родился Федор Тютчев — русский поэт, дипломат, публицист.
Кто отмечает дни рождения.
* 79 лет исполняется Хосе Каррерасу — испанскому оперному певцу, одному из «трех великих теноров» конца XX века.
* 36 лет исполняется Юлии Лежневой — российской оперной певице.