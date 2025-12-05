Ричмонд
Алексей Немов показал любимую супругу

Гимнаст Алексей Немов приехал на каток вместе с женой Галиной. Девушку многие поклонники увидели впервые. Будущие супруги познакомились ещё в юном возрасте, и до сих пор не расстаются. Известно, что Галина работала на спортивной базе, где тренировался гимнаст. В семье подрастает трое детей. Смотрите видео появления звездной пары.

