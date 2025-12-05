Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милош Бикович в красной шапочке рассказал о любви к ледовым сказкам

Актёр Милош Бикович приехал на мероприятие, которое проходило на катке, и ответил на вопросы журналистов. В частности, он признался, почему любит ледовые поставки. Также народ оценил красную шапочку артиста. Смотрите видео.

Актёр Милош Бикович приехал на мероприятие, которое проходило на катке, и ответил на вопросы журналистов. В частности, он признался, почему любит ледовые поставки. Также народ оценил красную шапочку артиста. Смотрите видео.