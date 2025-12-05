Четыре страны Европы бойкотировали Евровидение-2026 из-за Израиля

Словения, Нидерланды, Испания и Ирландия отказались от участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2026 после того, как члены Европейского вещательного союза (EBU, организатор конкурса) в четверг, 4 декабря, не провели голосование по участию в нем Израиля. Об этом сообщило издание The Guardian.