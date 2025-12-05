Ричмонд
Четыре страны Европы бойкотировали Евровидение-2026 из-за Израиля

Словения, Нидерланды, Испания и Ирландия отказались от участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2026 после того, как члены Европейского вещательного союза (EBU, организатор конкурса) в четверг, 4 декабря, не провели голосование по участию в нем Израиля. Об этом сообщило издание The Guardian.

По информации словенского канала RTVSLO, который отказался транслировать Евровидение, Словения вместе с Черногорией, Исландией, Испанией, Турцией, Нидерландами и Алжиром запросили проведение тайного голосования по вопросу участия Израиля в конкурсе, но оно не состоялось.

Прежде данные государства выступали против участия Израиля в «Евровидении» из-за боевых действий в секторе Газа.

18 мая на международном песенном конкурсе «Евровидение» в швейцарском Базеле победу одержал представитель Австрии, певец Йоханнес Пич, известный как JJ. Он исполнил песню «Wasted Love», представляющую собой смесь поп-музыки, оперы и электроники.

В 2025 году состоялось 69-е Евровидение — главный песенный конкурс Европы. Когда, где и как он прошел в этом году, выясняла «Вечерняя Москва».

