Народный календарь. Почему 8 декабря нельзя выходить на улицу

Климент впервые услышал об Иисусе Христе, когда ему было 24 года. Он стал учеником апостола Петра и был крещен им. Считается, что именно Петр помог ему стать епископом, а потом и Папой. Климент до своей кончины проповедовал христианство, а мученическую смерть принял со спокойствием. Его приковали к якорю и сбросили в море.