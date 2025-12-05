Народный календарь. Почему 8 декабря нельзя выходить на улицу

Христиане 8 декабря чтят память Папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. Эта дата получила название Клим Холодный или Климентьев день.
Климент впервые услышал об Иисусе Христе, когда ему было 24 года. Он стал учеником апостола Петра и был крещен им. Считается, что именно Петр помог ему стать епископом, а потом и Папой. Климент до своей кончины проповедовал христианство, а мученическую смерть принял со спокойствием. Его приковали к якорю и сбросили в море.
В этот день на Руси молились Клименту о здоровье и отступлении холодов. Считалось, что на Клима Холодного лучше не выходить на улицу, иначе можно встретить волков. Кроме того, в эту дату нельзя торопиться, в противном случае намеченные дела пойдут плохо.
Приметы погоды:
Если в этот день снегопад, значит лето будет дождливым.
На земле лежит много снега — урожай будет хорошим.
Петухи кричат рано утром — к потеплению.
Именины отмечают: Ярослав, Симеон, Александр, Павел, Петр, Василий, Григорий, Климент, Иларион, Виктор, Иван.