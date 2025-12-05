День добровольцев и День ниндзя: какие праздники отмечают в России и в мире 5 декабря

В мире и в России в частности в пятницу, 5 декабря, отмечают интересные и важные праздники, которые связаны с разными сферами общественной жизни. В эту дату празднуют День ниндзя, День добровольца (волонтера) в России и День начала контрнаступления советских войск под Москвой.
День ниндзя.
Праздник приурочен, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно, и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».
Национальная предыстория праздника связана с одним из культурных явлений в истории Японии. Речь идет о «синоби-но-моно», более известном как «ниндзюцу». Дословный перевод термина звучит как «скрываться, прятаться, терпеть». Людей, обучавшихся этому искусству, называли синоби или ниндзя.
День добровольца (волонтера) в России.
Учреждению этого праздника предшествовала длительная история развития волонтерского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.
Учреждение праздника преследовало целью не только отметить вклад добровольцев в решение социально значимых задач. Оно было направлено на дальнейшее развитие добровольческого движения, вовлечение в него подростков и молодежи для их успешной социализации и воспитания. С той же целью 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтера). Он завершился Международным форумом добровольцев, прошедшим в декабре в Москве, праздничным концертом и объявлением лауреатов всероссийского конкурса «Доброволец России — 2018».
День начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Контрнаступление, как второй этап Битвы за Москву, началось 5−6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.
Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров, советские войска левого крыла Калининского фронта и правого крыла Западного фронта уже в первые дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин — Москва, а также освободили ряд населенных пунктов.
Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, международное значение: впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение.