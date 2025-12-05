День добровольцев и День ниндзя: какие праздники отмечают в России и в мире 5 декабря

Праздник приурочен, по одной из версий, к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма «Последний самурай». В фильме присутствовала сцена боя отряда ниндзя с самураями. По крайней мере именно так представляется в настоящее время версия появления праздника и определения его даты в интернет-пространстве, благодаря которому праздник, собственно, и получил популярность и распространение. У истоков его появления стоит пародийный сайт «Ниндзя-бургер».