Минобороны РФ: силы ПВО за вечер сбили 44 беспилотника ВСУ

Над Курской областью уничтожили 30 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие за вечер нейтрализовали свыше 40 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках противника самолётного типа.

Украинские дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также на территории Брянской области. По данным МО, над Курской областью нейтрализовано 30 беспилотников.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 30 БПЛА — над территорией Курской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждение получило здание детсада в Туле.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг военные ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации.

