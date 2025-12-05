Минобороны РФ: силы ПВО за вечер сбили 44 беспилотника ВСУ

Военнослужащие за вечер нейтрализовали свыше 40 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
БПЛА противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках противника самолётного типа.
Украинские дроны уничтожили в Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также на территории Брянской области. По данным МО, над Курской областью нейтрализовано 30 беспилотников.
«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 30 БПЛА — над территорией Курской области, восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Воронежской области, один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Накануне губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ повреждение получило здание детсада в Туле.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг военные ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации.