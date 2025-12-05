Haaretz: Израиль может депортировать тысячи беженцев с Украины к концу года

Преподаватель одного из учебных заведений в Польше оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики. Инцидент произошел в Слупске. По информации СМИ, педагог якобы заявил, что ученики завалят его предмет, потому что они — украинцы. Один из студентов на занятиях регулярно включал звуки бомбардировок и говорил украинцам: «Пора прятаться».