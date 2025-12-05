Ричмонд
Haaretz: Израиль может депортировать тысячи беженцев с Украины к концу года

Тысячи беженцев с Украины оказались под угрозой депортации из Израиля. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило издание Haaretz.

Статус «групповой защиты», которым с 2022 года в стране пользовались украинские беженцы, истекает в декабре 2025-го, а израильские власти пока не приняли решения о его продлении, сказано в статье.

Отмечается, что защиту получили почти 25 тысяч граждан Украины, и ее продление — единственная гарантия легального пребывания беженцев в Израиле и сохранения за ними прав на работу, проживание и получение соцподдержки.

Если власти не продлят защиту, то украинских беженцев депортируют из страны к концу этого года, говорится в материале.

Преподаватель одного из учебных заведений в Польше оскорбил украинских подростков, назвав их «сволочами», после чего на них напали другие ученики. Инцидент произошел в Слупске. По информации СМИ, педагог якобы заявил, что ученики завалят его предмет, потому что они — украинцы. Один из студентов на занятиях регулярно включал звуки бомбардировок и говорил украинцам: «Пора прятаться».