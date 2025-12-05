Haaretz: Израиль может депортировать тысячи беженцев с Украины к концу года

Тысячи беженцев с Украины оказались под угрозой депортации из Израиля. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщило издание Haaretz.
Статус «групповой защиты», которым с 2022 года в стране пользовались украинские беженцы, истекает в декабре 2025-го, а израильские власти пока не приняли решения о его продлении, сказано в статье.
Отмечается, что защиту получили почти 25 тысяч граждан Украины, и ее продление — единственная гарантия легального пребывания беженцев в Израиле и сохранения за ними прав на работу, проживание и получение соцподдержки.
Если власти не продлят защиту, то украинских беженцев депортируют из страны к концу этого года, говорится в материале.
