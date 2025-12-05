Актриса Таисья Калинина: Эмоциональный интеллект помогает играть сложные роли

— Всегда по-разному. Кому-то из моих коллег по цеху помогает круг знакомых, кому-то родители… Что касается круга общения, лично мне он никогда не помогал. Конечно, существует сарафанное радио, но это другое дело. Молодому начинающему артисту лучше по старинке: кастинги, пробы. Соцсети тоже хороший инструмент. Но с ними надо уметь работать: просто так в соцсетях ничего не бывает, это целая наука, как их хорошо раскрутить. Я думаю, что молодому актеру хорошо было бы быть еще и менеджером для самого себя: участвовать в презентации кинопроектов, в околотеатральных мероприятиях и так далее. Что-то да обязательно сработает.