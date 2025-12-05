Мизулина направит в Роскомнадзор письма детей о блокировке Roblox

«Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберём и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много», — написала Мизулина в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее Роскомнадзор официально объявил о блокировке на территории России популярного игрового сервиса Roblox. В заявлении ведомства указано, что решение принято в связи с систематическим обнаружением на платформе материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также информацию, направленную на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений.
Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которую часто называют метавселенной. Запущена в 2006 году в США. Она позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, причём более половины детей США до 16 лет являются её игроками. Её популярность резко возросла во время пандемии CoViD-19. В 2025 году Roblox установила мировой рекорд по одновременному онлайн, достигнув 47,2 млн игроков благодаря хитовым проектам, таким как Grow a Garden и Steal a Brainrot.
Однако в последнее время «Роблокс» подвергается серьёзной критике, в том числе за рубежом. Ранее британская журналистка рассказала, что неделю играла на платформе от имени восьмилетнего ребёнка и пришла в ужас. За время игры она столкнулась с сексуальными домогательствами, запугиванием и буллингом.
