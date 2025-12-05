Мизулина направит в Роскомнадзор письма детей о блокировке Roblox

Roblox — популярная игровая онлайн-платформа и конструктор игр, которую часто называют метавселенной. Запущена в 2006 году в США. Она позволяет пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других людей. Платформа насчитывает сотни миллионов активных пользователей в месяц, причём более половины детей США до 16 лет являются её игроками. Её популярность резко возросла во время пандемии CoViD-19. В 2025 году Roblox установила мировой рекорд по одновременному онлайн, достигнув 47,2 млн игроков благодаря хитовым проектам, таким как Grow a Garden и Steal a Brainrot.