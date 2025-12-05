Четыре страны ЕС решили не участвовать в Евровидении из-за Израиля

В настоящее время аналогичное решение могут принять и некоторые другие государства. По информации того же источника, вещатели Бельгии и Португалии также обсуждают возможность отказа от отправки своих представителей на конкурс в австрийскую столицу.
Напомним, Евровидение-2025 выиграл австрийский исполнитель JJ, исполнивший песню Wasted Love. Второе место заняла гражданка Израиля Юваль Рафаэль, освистанная зрителями во время выступления, а третье взял представитель Эстонии Томми Кэш, которого хорошо знают в России. JJ после конкурса выступил против участия Израиля в Евровидении-2026.
