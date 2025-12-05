Ричмонд
Мизулина направит в Роскомнадзор письма с жалобами на блокировку игры Roblox

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на блокировку в России популярной игры Roblox.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на блокировку в России популярной игры Roblox.

Она сообщила, что за день ей пришло около 25 тысяч жалоб от граждан. Мизулина пообещала собрать полученные сообщения и направить их в Роскомнадзор.

— В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. И их довольно много, — написала глава Лиги безопасного интернета в Telegram-канале.

Также Мизулина отметила, что ни она лично, ни ее организация не участвовали в принятии решений по ограничению тех или иных приложений в РФ.

— Хочу четко пояснить один момент. Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор, — подчеркнула она.

3 декабря Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к игровой платформе Roblox на территории страны. Также там заявили, что в этой игре дети «подвергаются сексуальным домогательствам».

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера WhatsApp*. Что известно о блокировке — в материале «Вечерней Москвы».

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

