В Госдуме предложили запретить привлекать к работе с табаком лиц до 21 года

«Мы видим, что значительная часть продаж табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним происходит там, где за прилавком стоят совсем такие же молодые люди. Особенно во время каникул. Закон должен защитить детей, и одним из ключевых шагов является ограничение доступа к таким рабочим местам для лиц до 21 года», — сказал автор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев РИА Новости.