Мерц заявил о серьёзном отношении к опасениям Бельгии по поводу активов РФ

По его словам, он отложил поездку в Норвегию для того, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен возможности «обеспечить большинство голосов в Европейском совете» для его предложения. Речь идёт о «экспроприации» активов РФ по схеме «репарационного кредита» для украинской стороны.