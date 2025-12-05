Ричмонд
Мерц заявил о серьёзном отношении к опасениям Бельгии по поводу активов РФ

Канцлер ФРГ уточнил, что отложил поездку в Норвегию, чтобы встретится с фон дер Ляйен.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что он серьёзно относится к опасениям бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера, касающимся замороженных активов Российской Федерации.

Он заявил, что обсудит с министром «варианты возможного использования российских активов для помощи Украине».

«Я не только знаком с опасениями бельгийского правительства, но и отношусь к ним серьёзно. Полагаю, что бельгийское правительство вправе ожидать от нас тщательного решения этих вопросов», — сказал канцлер в ходе пресс-конференции в столице Германии.

По его словам, он отложил поездку в Норвегию для того, чтобы обсудить с премьер-министром Бельгии и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен возможности «обеспечить большинство голосов в Европейском совете» для его предложения. Речь идёт о «экспроприации» активов РФ по схеме «репарационного кредита» для украинской стороны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Бельгии Максим Прево призвал отказаться от идеи экспроприации активов Российской Федерации и предложил финансировать Украину за счёт общеевропейского займа.

