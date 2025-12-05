С 1 января вступят в силу законы о новых социальных выплатах. Кого ждут прибавка и дополнительные пособия

В Саратовской области с 1 января 2026 года вступает в силу Закон Саратовской области от 29.10.2025 № 75-ЗСО «О единовременном пособии при одновременном рождении двух и более детей». Он устанавливает дополнительную меру социальной поддержки. Это единовременное пособие людям, проживающим на территории Саратовской области, у которых одновременно родилось два и более ребёнка. Право на него имеет один из родителей двух и более детей, родившихся одновременно в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года и проживающих с ним совместно на территории региона.