С 1 января вступят в силу законы о новых социальных выплатах. Кого ждут прибавка и дополнительные пособия

Какие социальные выплаты повысят с 1 января 2026 года на федеральном уровне.
На федеральном уровне семьи, которые получают ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, получат перерасчёт. Прибавку сделают из-за увеличения прожиточного минимума в регионах с 1 января.
— Пересчитают ежемесячное пособие автоматически. Никакого заявления писать не надо. Прибавку делают с месяца изменения величины прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы населения в субъекте Российской Федерации. Выплата ежемесячного пособия после перерасчёта делается также в беззаявительном порядке, — рассказала ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.
Она привела такой пример. Прожиточный минимум в Москве на ребёнка на 2025 год составляет 20 663 рубля, а с 1 января 2026 года он вырастет до 21 903. В Московской области рост составит с 18 723 до 19 677 рублей, в Санкт-Петербурге — с 18 749 до 20 025, в Ленинградской области — с 18 405 до 19 657.
Есть также изменения, которые коснутся правил назначения единого пособия и его продления. В 2025-м при продлении пособия учитываются такие условия: минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырёх минимальных размеров труда (МРОТ). МРОТ на 2025 год равен 22 440 рублей. Соответственно, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев.
— А с 1 января 2026 года вступают в силу изменения в этих расчётах. Теперь будет учитываться 8 МРОТ, то есть доход семьи не должен быть ниже 8 МРОТ. МРОТ с 2026 года составит 27 093 рубля, то есть доход каждого трудоспособного члена семьи не должен быть ниже 216 744 рублей, — пояснила Оксана Красовская.
Кроме того, по её словам, с 2026 года повысят пособия по беременности и родам. Минимальный размер пособия при стандартных родах (140 дней отпуска) в 2026 году будет 124 702,2 рубля. Максимальный размер пособия составит 955 836 рублей. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит 83 021,18 рубля в месяц.
Какой федеральный закон о льготах для родителей вступил в силу с 1 января 2026 года.
С 1 января 2026 года вступает в законную силу Федеральный закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ «О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей». Из него следует, что с 1 января работающие родители с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов смогут вернуть НДФЛ.
Выплата производится каждому из родителей, а также усыновителей, опекунов и попечителей детей в возрасте до 18 лет. Это касается и молодых людей в возрасте до 23 лет, если они очно учатся в школах, колледжах или вузах.
— Есть важное условие для получения выплаты — у заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов. За возвратом можно будет обратиться на портал «Госуслуги», в МФЦ или СФР (ст. 1 Закона № 179-ФЗ), — пояснила Оксана Красовская.
Кому повысят социальные выплаты в регионах с 1 января 2026 года.
В регионах также будут изменения. Так, в Ивановской области с 1 января проиндексируют на 5,4% целый ряд выплат. В частности, выплаты ветеранам труда региона, пособия на ребёнка, региональный материнский капитал.
Единовременная выплата на улучшение жилищных условий после прибавки составит 159 475,90 рубля, ежемесячная денежная выплата по уходу за первым ребёнком до достижения им возраста полутора лет — 4753,89, выплата на содержание ребёнка, переданного на патронат, — 9472,56, денежная выплата работникам учреждений социальной сферы в сельской местности и посёлках, а также пенсионерам из их числа — 913,27.
— В Псковской области 1 января 2026 года почётному гражданину выплачивается единовременное государственное пособие в размере 150 000 (ранее было 100 000) рублей и ежемесячное государственное пособие в размере 25 000 (ранее — 10 000) рублей, — добавила Оксана Красовская.
В Челябинской области будут проиндексированы выплаты на 4%. Это затронет пособия на детей, выплаты опекунам, ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, ЕДВ многодетным, единовременное пособие при рождении ребёнка, региональный материнский капитал.
Какие региональные законы вводят новые выплаты с 1 января 2026 года.
В Тамбовской области с 1 января вступает в силу Закон № 735-З «О ежемесячной денежной выплате гражданам, имеющим детей, страдающих целиакией, и (или) детей, страдающих фенилкетонурией, которым назначена диетотерапия с использованием низкобелковых продуктов питания». Он предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 5000 рублей. Получить её имеет право один из родителей (законных представителей) на каждого совместно проживающего с ним ребёнка в возрасте до 18 лет.
В Саратовской области с 1 января 2026 года вступает в силу Закон Саратовской области от 29.10.2025 № 75-ЗСО «О единовременном пособии при одновременном рождении двух и более детей». Он устанавливает дополнительную меру социальной поддержки. Это единовременное пособие людям, проживающим на территории Саратовской области, у которых одновременно родилось два и более ребёнка. Право на него имеет один из родителей двух и более детей, родившихся одновременно в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года и проживающих с ним совместно на территории региона.
— Пособие назначается и выплачивается, если за ним обратились не позднее трёх лет со дня рождения детей. Причём независимо от материального положения родителей и получения ими других выплат, — уточнила Оксана Красовская.
При одновременном рождении двух детей размер пособия составит 50 000 рублей, а при одновременном рождении трёх и более детей — 100 000 рублей.