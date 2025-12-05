В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

Срочная новость.
В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
