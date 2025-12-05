Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына Тимофея

Актер Павел Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в рамках спора о месте жительства их общего с экс-женой Агатой Муцениеце сына Тимофея. Он считает, что суд не учел мнение ребенка, которое было изложено в экспертизе. Об этом в четверг, 4 декабря, рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.