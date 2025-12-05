Прилучный подал жалобу на решение суда о месте проживания сына Тимофея

Актер Павел Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в рамках спора о месте жительства их общего с экс-женой Агатой Муцениеце сына Тимофея. Он считает, что суд не учел мнение ребенка, которое было изложено в экспертизе. Об этом в четверг, 4 декабря, рассказала адвокат артиста Оксана Даниелова.
— Жалоба была подана в связи с процессуальными нарушениями, допущенными судом первой инстанции, — цитирует ее РИА Новости.
Она отметила, что при рассмотрении вопроса о месте проживания мальчика были собраны доказательства, в частности, в деле имелось заключение психолого-психиатрической экспертизы, которое суд не учел.
— Суд проигнорировал это вопреки требованиям процессуального закона, — заявила адвокат.
По ее словам, согласно экспертизе, Тимофей хотел проживать с отцом.
— Это мнение ребенку не было навязано, — подчеркнула Даниелова в беседе с агентством.
При этом она пояснила, что они не оспаривают решение суда, согласно которому сын будет проживать с Муцениеце.
В октябре Павел Прилучный обратился с апелляционной жалобой в Московский городской суд. Он считает несправедливым решение другой инстанции об отказе в освобождении от уплаты алиментов.