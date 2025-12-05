25000 жалоб за день: Мизулина отреагировала на блокировку Роскомнадзором популярной игры Roblox

Глава лиги безопасного интернета и член ОП РФ Екатерина Мизулина отреагировала на блокировку Роскомнадзором популярной игры Roblox. Мизулина подчеркнула, что возглавляемое ей ведомство не имеет отношения к этому решению.
«Все решения по блокировке ресурсов принимает Роскомнадзор», — написала Мизулина в Telegram-канале, добавив, что получает десятки тысяч комментариев относительно решений Роскомнадзора по блокировке тех или иных платформ, но больше всего обращений пришло именно относительно Roblox.
«В предложку за день пришло более 25 тысяч писем», — написала Мизулина, отметив, что многие респонденты не просто возмущаются ограничениями, но делают это аргументированно.
Она пообещала, что все полученные письма по поводу ограничений в отношении Roblox будут перенаправлены в Роскомнадзор.
Ранее в Роскомнадзоре объяснили, что заблокированная в России американская игровая площадка Roblox популярна у педофилов. В ведомстве отметили, что дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию.
Депутат Боярский объяснил, что в скрытых чатах внутри игры злоумышленники могли анонимно и безнаказанно общаться с детьми, причём платформа не реагировала на неоднократные предупреждения Роскомнадзора о возникающих проблемах.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал онлайн-игру Roblox 3 декабря. Подробнее о том, что это за игра и в чём состоит опасность, читайте здесь на KP.RU.