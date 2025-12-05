В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем

Ранее в соцсетях были опубликованы видео из ветклиники, куда поступил померанский шпиц. На кадрах слышны разговоры сотрудников клиники, которые спрашивают, не хотят ли владельцы животного «купить новую бусинку» на деньги, которые потратят на лечение. Хозяйка шпица в комментарии, опубликованном в Telegram-канале телеканала «Москва 24», рассказала, что ситуация произошла год назад, и пожаловалась на отношение сотрудников клиники к собаке.