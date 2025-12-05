В ямальском селе обновленная библиотека стала новой точкой притяжения

«Питлярская сельская библиотека готова принимать посетителей после обновления. Новое пространство стало комфортнее и заметно преобразилось: теперь здесь оборудованы зоны для чтения, появилось место для встреч и мероприятий. В библиотеке появилась детская комната с играми и литературой, просторный читальный зал для самостоятельной работы и учебы, а также для проведения мастер-классов», — сообщается в telegram-канале мэрии района.