Симоньян рассказала, что увидела в номере индийского отеля свою фотографию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян показала особенность отеля в Индии, которая ее удивила.
— А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твое фото, — написала она в Telegram-канале.
К посту журналистка прикрепила снимок стола. На нем в рамке стояла ее фотография, где Симоньян запечатлена на диване в зеленом платье.
2 декабря она порекомендовала отключить западные страны от интернета. Так журналистка прокомментировала статью американского издания The Hill о том, что за последние 85 лет российская пропаганда якобы стала «намного более опасной», так как раньше газета «Правда» была доступна только в Советском Союзе. В публикации сказано, что «пропаганда подконтрольного государству канала RT» доступна почти везде, где присутствует интернет-соединение.
Симоньян проходит курс химиотерапии, ее лечение от рака продолжается. Она заранее понимала, что терапия может повлиять на здоровье и привести к выпадению волос, поэтому приобрела несколько париков. Один из них журналистка надела для эфира в студии телеведущего Владимира Соловьева.