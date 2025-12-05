Ричмонд
Симоньян рассказала, что увидела в номере индийского отеля свою фотографию

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян показала особенность отеля в Индии, которая ее удивила.

— А вот такого я нигде не видела. Заселяешься в номер в Индии, а там на столике стоит твое фото, — написала она в Telegram-канале.

К посту журналистка прикрепила снимок стола. На нем в рамке стояла ее фотография, где Симоньян запечатлена на диване в зеленом платье.

2 декабря она порекомендовала отключить западные страны от интернета. Так журналистка прокомментировала статью американского издания The Hill о том, что за последние 85 лет российская пропаганда якобы стала «намного более опасной», так как раньше газета «Правда» была доступна только в Советском Союзе. В публикации сказано, что «пропаганда подконтрольного государству канала RT» доступна почти везде, где присутствует интернет-соединение.

Симоньян проходит курс химиотерапии, ее лечение от рака продолжается. Она заранее понимала, что терапия может повлиять на здоровье и привести к выпадению волос, поэтому приобрела несколько париков. Один из них журналистка надела для эфира в студии телеведущего Владимира Соловьева.

