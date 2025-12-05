2 декабря она порекомендовала отключить западные страны от интернета. Так журналистка прокомментировала статью американского издания The Hill о том, что за последние 85 лет российская пропаганда якобы стала «намного более опасной», так как раньше газета «Правда» была доступна только в Советском Союзе. В публикации сказано, что «пропаганда подконтрольного государству канала RT» доступна почти везде, где присутствует интернет-соединение.