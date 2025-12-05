Не Хой, ГАИ и Никулин: шокирующие тайны «Сектора Газа», о которых вы не знали

О том, как так вышло, рассказывал отец Юрия Клинских: «У Юры был свободный доступ в Госдуму РФ, так как он являлся помощником депутата, и даже не одного, а двух. Как это случилось? Да просто, я так думаю, человеку нравился “Сектор газа”, и он для того, чтобы быть ближе к Юрке, сделал ему документ своего помощника. Естественно, Юра не занимался никакими политическими делами или ещё чем, нет, всё это было не для него. А вот в чём ему эта “ксива” помогала — так это на дорогах: ведь она могла помочь даже тогда, когда не действовало то, что он солист “Сектора газа”. А по поводу доступа в Госдуму, так он однажды загорелся желанием проверить, пустят или нет, помощник депутата всё-таки. Потом рассказывал: получилось, зашёл, походил там; сам, говорит, обалдел, что удалось туда пройти».