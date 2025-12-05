Не Хой, ГАИ и Никулин: шокирующие тайны «Сектора Газа», о которых вы не знали

«Сектор Газа» — это не метафора. Реальный район Воронежа, о котором вы не знали.
История появления названия «Сектор газа» — один из наиболее обсуждаемых и часто мифологизируемых фрагментов биографии Юрия Клинских. На первый взгляд оно звучит провокационно, даже грубовато, и отлично вписывается в панк-эстетику конца 1980-х годов.
Сам Юрий Клинских объяснял появление названия достаточно прямо: «Сектор газа» — это реальный район в Воронеже, точнее, его просторечное народное название. Так местные жители называли промышленную зону левобережья, где находилось крупное газораспределительное предприятие, многочисленные склады и цеха. Район был окраинным, суровым и полным тех социальных контрастов, которые позднее нашли отражение в лирике музыканта.
С конца 1980-х подобные полузаброшенные промзоны становились неофициальными культурными точками притяжения для молодёжи: здесь можно было собраться, порепетировать, устроить тусовку. В таком пространстве формировался визуальный язык «Сектора газа»: жёсткий, прямолинейный и при этом искренний. Название оказалось символом выбора — не интеллигентского андеграунда, а «народного низа», атмосферы посиделок под гитару, среды, которую Клинских хорошо знал и о которой писал. Примечательно, что при всём при этом Хой не относил себя к панк-движению.
Так название группы стало метафорой Воронежа конца прошлого века — города, в котором заводские трубы соседствовали с бараками, а романтика дворов переплеталась с перестроечной реальностью.
Пять лет в ГАИ: где Хой нашел героев для своих самых народных песен.
После службы в армии Юрий Клинских пять лет проработал в ГАИ, причём останавливал и штрафовал нарушителей независимо от их статуса. Это дало ему уникальную перспективу наблюдателя, и наблюдателя профессионального.
Инспектор вынужден общаться с теми, кто нарушает правила; с теми, кто пытается выкрутиться; с теми, кто искренне раскаивается; с теми, кто ведёт себя агрессивно. Впоследствии многие из этих типажей появлялись в песнях Клинских: деревенские мужики, городские работяги, подвыпившие компании, хитрые прохиндеи, несчастные романтики. Через призму дорожной службы он видел, как социальные проблемы преломляются в бытовых ситуациях: пьянство, бедность, семейные конфликты, резкие перепады настроения в зависимости от обстоятельств. Эти наблюдения формировали «народный реализм» его песен: композиций о дембеле, о деревне, о «простой» жизни, хотя сам Юрий был родом из интеллигентной семьи, а его школьная учительница вспоминала его как мальчика, который никогда не нагрубит.
Кроме того, служба в ГАИ дисциплинировала Клинских. Многие коллеги по группе вспоминали, что он был удивительно собранным человеком, когда дело касалось организации репетиций, записи или выступлений.
Невероятный дуэт: почему Никулин выпил коньяк с Хоем.
Судя по воспоминаниям отца музыканта Николая Клинских, знакомство двух Юриев произошло после концерта «Сектора газа» в Цирке на Цветном бульваре, где работал Никулин. После концерта к Клинских зашёл сотрудник цирка и попросил того зайти к Никулину.
— Никулин обнял Юру и сказал, что подобного он ещё не видел и не слышал и ему очень понравилось. Потом достал бутылочку коньяка, и они немного посидели. Самое интересное, что Никулин не пил совсем, а вот с Юрой за компанию выпил. Юра был очень горд этим, он нам про это рассказывал с огромной радостью и важностью: мол, видите, самому Никулину наша музыка нравится! — рассказывал отец Юрия Хоя.
Важно, что Никулин обладал уникальным даром слышать человеческое за формой, и в творчестве Клинских он увидел прежде всего честность и связь с реальными людьми. Это совпадало и с его собственными принципами. Он никогда не делил публику на «высокую» и «низкую» и всегда выступал за то, что искусство должно говорить с человеком на понятном ему языке.
Лайфхак Хоя: как удостоверение из Госдумы помогало на дорогах.
Интересно, что Юрий Хой был помощником сразу двух депутатов Государственной думы РФ, что стало своего рода уникальным случаем. В наши дни это трудно представить, но для Юрия было сделано исключение.
О том, как так вышло, рассказывал отец Юрия Клинских: «У Юры был свободный доступ в Госдуму РФ, так как он являлся помощником депутата, и даже не одного, а двух. Как это случилось? Да просто, я так думаю, человеку нравился “Сектор газа”, и он для того, чтобы быть ближе к Юрке, сделал ему документ своего помощника. Естественно, Юра не занимался никакими политическими делами или ещё чем, нет, всё это было не для него. А вот в чём ему эта “ксива” помогала — так это на дорогах: ведь она могла помочь даже тогда, когда не действовало то, что он солист “Сектора газа”. А по поводу доступа в Госдуму, так он однажды загорелся желанием проверить, пустят или нет, помощник депутата всё-таки. Потом рассказывал: получилось, зашёл, походил там; сам, говорит, обалдел, что удалось туда пройти».
Тайна, которую Хой унёс с собой: история одной девушки и песни «Лирика».
Песня «Лирика» — одно из самых узнаваемых и эмоционально насыщенных произведений в репертуаре «Сектора газа». Вопреки распространённому мнению, она стала популярной не сразу: изначально это была камерная композиция, выделяющаяся на фоне характерных для раннего творчества группы грубоватых, сатирических и социально ориентированных треков. Но именно контраст между резкой дворовой эстетикой и неожиданной романтической искренностью сделал «Лирику» знаковым произведением и стал одним из ключевых элементов формирования образа Юрия Клинских как артиста, способного к глубокому эмоциональному высказыванию.
Создание песни приходится на начало 1990-х годов — период серьёзной трансформации культурной среды, когда советская сцена переживала фазу стремительного перехода от официоза к свободному самовыражению. В это время Клинских активно экспериментировал с жанрами и пытался найти баланс между юмористическими зарисовками и лирическими моментами.
Несмотря на многочисленные слухи, конкретное имя адресата песни никогда не было им самим раскрыто. В интервью Клинских говорил лишь о том, что композиция посвящена «одной девушке», не уточняя деталей, и сразу оговаривался, что не хочет превращать личную историю в медийную. Согласно наиболее распространённой версии, эту песню музыкант посвятил Ольге Самариной, с которой познакомился на концерте, а потом они начали встречаться.
«Жгло в груди»: что на самом деле произошло в последний день Хоя.
Смерть 35-летнего Юрия Клинских 4 июля 2000 года остаётся одной из самых обсуждаемых тем, связанных с историей «Сектора газа». За несколько лет до смерти музыкант неоднократно сталкивался с резкими перепадами самочувствия, о которых вспоминали коллеги и родственники.
Особую нагрузку давали выступления в условиях нестабильной инфраструктуры провинциальных концертов конца 1990-х: переезды, плохие бытовые условия, отсутствие нормального отдыха.
В день трагедии Клинских должен был снимать клип. Официальные данные указывают, что причиной смерти стала остановка сердца. Со слов Ольги Самариной, у Клинских прямо перед смертью действительно жгло в груди. Версии о внешних обстоятельствах, «загадочных» вмешательствах или криминальном фоне не подтверждены ни следствием, ни врачами, ни кем-либо из его окружения.
Прощание с музыкантом прошло в Воронеже 6 июля 2000 года — и проводить его в последний путь, несмотря на сильный дождь, пришло очень много людей.
На 2026 год запланирован выход полнометражного фильма о Юрии Хое и группе «Сектор газа», где главную роль исполнит Никита Кологривый.