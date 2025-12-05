«Северавтодор» вернулся к расчистке от снега улиц и тротуаров в Нижневартовске. Карта

«Надежный подрядчик, как и в прошлом сезоне, вновь будет отвечать за зимнее содержание улиц города. По итогам конкурса, именно АО “ГК “Северавтодор” обеспечит чистоту и безопасность примерно половины дорожной сети Нижневартовска в самый сложный период — с 1 декабря 2025 по 15 апреля 2026 года”, — сообщается в telegram-канале Стройкомплекса Югры.