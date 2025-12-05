Искусство быть смешным: как в столичном вузе пытаются решить проблему дефицита клоунов

В цирковых училищах сегодня тоже востребованы сплошь массовые направления — артисты эстрады и эксцентрики. А в высших учебных заведениях из всех цирковых специальностей готовят только цирковых режиссеров — и то лишь для театральных вузов в Москве и Петербурге. Поэтому для Института театрального искусства имени Кобзона принять такой вызов было амбициозным решением. Для небольшого и молодого, по сравнению с ведущими театральными вузами страны, учебного заведения — это возможность громко заявить о себе. Поэтому курс набрали маленький, а на помощь вызвали всех профессионалов цирковой индустрии, которых удалось найти. Максим Никулин, сын великого клоуна Юрия Никулина. Конкурс на новое и, что важно, бюджетное направление проводили среди студентов театральных факультетов четвертого курса и старше. Это позволило сэкономить время на базовой подготовке, вроде мастерства актера и сценической речи, и сосредоточиться на специфике клоунады — эксцентрике, пантомиме, канатоходстве и жонглировании.