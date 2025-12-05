Ричмонд
В Уфе вынесли приговор двум мигрантам за похищение и истязание 16 детей

Суд в Уфе вынес обвинительный приговор двум мигрантам за похищение и истязание 16 несовершеннолетних. Один из фигурантов осуждён на 11 лет лишения свободы, его сообщник — на 6. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Уфимский суд вынес приговор мигрантам за похищение и истязание 16 детей. Видео © Telegram / Следком.

Летом 2024 года один из подростков сумел сбежать и обратился за помощью к работникам ближайшего магазина. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых и освободили всех детей, возраст которых составлял от 5 до 15 лет.

По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемые начали в Уфе незаконную деятельность под видом платных образовательных услуг с проживанием. Они вербовали детей-иностранцев, вводя в заблуждение их родителей относительно реальных условий. Вместо обучения несовершеннолетних систематически избивали и подвергали психологическому насилию в качестве наказания за дисциплинарные нарушения или низкую успеваемость.

Детей незаконно удерживали, перемещая между различными арендованными квартирами и не позволяя им выходить на улицу. В ходе расследования также было установлено, что один из осуждённых организовал незаконное пребывание на территории России ещё для четырёх иностранцев не имевших необходимых документов.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение об обращении в доход государства 113 млн рублей, связанных с бывшим замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрием Тахтауловым. В конце прошлого года Тахтаулова осудили на шесть с половиной лет за организацию незаконной миграции. Следствие установило, что под его контролем на учёт поставили около 10 тысяч мигрантов.

