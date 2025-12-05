В Уфе вынесли приговор двум мигрантам за похищение и истязание 16 детей

Уфимский суд вынес приговор мигрантам за похищение и истязание 16 детей. Видео © Telegram / Следком.
Летом 2024 года один из подростков сумел сбежать и обратился за помощью к работникам ближайшего магазина. Правоохранители оперативно задержали подозреваемых и освободили всех детей, возраст которых составлял от 5 до 15 лет.
По данным следствия, в феврале 2023 года обвиняемые начали в Уфе незаконную деятельность под видом платных образовательных услуг с проживанием. Они вербовали детей-иностранцев, вводя в заблуждение их родителей относительно реальных условий. Вместо обучения несовершеннолетних систематически избивали и подвергали психологическому насилию в качестве наказания за дисциплинарные нарушения или низкую успеваемость.
Детей незаконно удерживали, перемещая между различными арендованными квартирами и не позволяя им выходить на улицу. В ходе расследования также было установлено, что один из осуждённых организовал незаконное пребывание на территории России ещё для четырёх иностранцев не имевших необходимых документов.
