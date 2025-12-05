В Уфе вынесли приговор двум мигрантам за похищение и истязание 16 детей

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение об обращении в доход государства 113 млн рублей, связанных с бывшим замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрием Тахтауловым. В конце прошлого года Тахтаулова осудили на шесть с половиной лет за организацию незаконной миграции. Следствие установило, что под его контролем на учёт поставили около 10 тысяч мигрантов.